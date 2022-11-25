Катар у першому матчі ЧС-2022 відверто повеселив футбольну спільноту, з тріском поступившись Еквадору. Безапеляційна поразка з нулем моментів яскраво контрастувала з тривалими розмовами про вплив іспанських тренерів та супертехнологічну академію місцевих гравців. Втім, це був лише дебют на Мундіалі – існувала ймовірність, що у поєдинку проти Сенегалу ми побачимо набагато серйознішу версію "бордових".

"Леви Теранги" теж програв у першому матчі, однак приз вболівальницьких симпатій африканці забрали собі. Навіть без Мане підопічні Аліу Сіссе виглядали набагато гостріше й активніше, ніж розпіарені Нідерланди. До зустрічі з Катаром сенегальці підходили в статусі беззаперечного фаворита.

У битві чемпіонів Азії та Африки можна було очікувати на цікавий футбол, адже їм була потрібна тільки перемога. Втім, у перші 15 хвилин нічого цікавого на полі не сталося. Обидві команди грали обережно, не поспішаючи розкриватись.

Катарці вперто відмовлялися пресингувати, та і загалом без м'яча колектив грав вкрай слабко. Підопічні Фелікса Санчеса Баса намагалися перекривати центр і скеровувати атаки Сенегалу на фланги, однак серйозного тиску на суперника там теж не чинили. З іншого боку, пресинг гостей також не вражав – Катар відносно непогано виходив з-під нього через короткий пас і починав атаки діагоналями з флангу на фланг.

Тим не менш, в діях "левів Теранги" відчувався значно вищий клас. Він вилився у три небезпечних моменти в середині першого тайму. Так, на 16-й хвилині Д'ятта увірвався на лівий край штрафного та бахнув у ближній кут з рикошетом від захисника – Баршам парирував, однак потім помилився при виході на кутовому. Дедью отримав змогу пробити головою в порожні ворота, але влучити у них Фамара не зміг.

Крім того, на 24-й хвилині Гуйє обігрався у стіночку перед карним майданчиком і вистрілив у дальній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою!

Катар же ледь не покарав Сенегал за марнотратство на 34-й хвилині – це Афіф влетів на ліву половину карного майданчика й впав після жорсткого контакту з Сарром. Ісмаїла у м'яч не грав, однак Матеу Лаос пенальті чомусь не призначив. От вам і "Катар все купив"...

Зрештою, перевага сенегальців в класі та активності вилилась у закономірний гол перед перервою. На 41-й хвилині затяжний перекат в центрі поля завершився передачею проникною від Д'ятта – Хухі помилився при її перехопленні, махнувши повз м'яч і дозволивши Діа вийти на рандеву з Башрамом. Булай спокійно поцілив у дальній кут. 0:1!

Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати. Місцеві вболівальники після такого тайму відправились у кімнату для молитви.

Втім, вони не допомогли господарям. Всього за дві хвилини по перерві Сенегал забив другий гол! Катар поплатився за жахливу оборону на стандартах – Якобс виконав хорошу подачу з кутового, а Дедью класним ударом головою відправив м'яч у сітку. 0:2! Це вже була заявка на перемогу.

Та що там заявка? "Бордових" відверто списали. Ніхто не вірив у камбек Катару – окрім самих катарців. Підопічні Фелікса Санчеса пішли уперед, створивши низку гострих моментів в середині другого тайму. Так, на 56-й хвилині вони могли скорочувати відставання внаслідок навісу Афіфа з кутового. Хассан зачепився за м'яч і пробив з близької відстані, але влучив у свого ж партнера!

На 61-й Хассан взагалі міг відзначитись шедевром, бахнувши метрів з 30-ти у дальній кут. М'яч пройшов зовсім недалеко від каркасу воріт. Рівно через дві хвилини в гру вступив Менді – Алмоез Алі замикав простріл Афіфа в центр штрафного, однак голкіпер парирував.

Ще більш ефектний сейв Едуар виконав на 67-й хвилині, у неймовірному стрибку витягнувши удар з кількох метрів – це Мохаммад пробивав головою з відскоком від газону. Атака знову прийшла з лівого флангу, із зони Афіфа.

Катар на не жарт розігрався. Сенегал відверто втратив контроль над грою, закрившись на власній третині поля. В наступні 5-7 хвилин підопічні Аліу Сіссе вибивали численні кроси та простріли господарів. Моментів у цей період не виникало, тож склалося враження, ніби "бордові" виснажились – і саме в цю мить вони відродили інтригу!

Мохаммад на 78-й хвилині отримав діагональ з глибини й виконав подачу з правого флангу на лінію воротарського. Ніхто її не перехопив, а от Мунтарі, тільки-но з'явившись на полі, замкнув головою – без шансів для Менді. 1:2! Катар повернувся у гру. Втім, необхідно було забивати ще.

Підопічні Фелікса Санчеса Баса почали ризикувати, високо пресингуючи Сенегал, однак "леви Теранги" виходили з-під тиску без проблем. На 84-й же хвилині вони покарали господарів за сміливість: Іліман Ндіає увірвався на правий край штрафного та покотив у спини захисникам, а Бамба Дьєнг без жодного спротиву вистрілив у дальній кут – 1:3! Обидва футболісти вийшли на заміну в середині другого тайму.

Катар не здався. На 89-й хвилині хитрий розіграш стандарту завершився дуже класним ударом Мохаммада метрів з 24-х, однак м'яч пройшов у сантиметрах від правої стійки. На 90+5-й же Алмоез Алі закрутив сферу з-за меж карного майданчика у ліву дев'ятку, але точності йому теж забракло. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу збірної Сенегалу.

Таким чином, катарці де-факто вилетіли з чемпіонату світу. У них нуль очок після двох турів, а різниця м'ячів становить -4. Сенегальці набрали 3 залікових бали й вирівняли статистику голів (3 забитих, 3 пропущених). Збірні Еквадору та Нідерландів теж мають по 3 пункти, однак у цих команд +2 за голами – сьогодні вони зустрінуться в очному протистоянні.