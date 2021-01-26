" Количество кандидатов в сборную Украины? Ситуация с COVID-19 немного увеличила список, за кем мы следим. Мы ведем 35-40 футболистов, а затем вызываем 23-24. Из-за COVID-19 вызываем 27-28. Конечно, коммуникация есть. Тренер по физподготовке общается со своими коллегами из клубов, чтобы знать состояние игроков. Иногда даже отправляем футболистам программы тренировок, собираем абсолютно всю информацию о повреждениях.

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Также общаемся по телефону. Шевченко часто разговаривает с футболистами напрямую. Моя работа – смотреть матчи, как игроки там выглядят, сколько играют. Это все командная работа. За некоторыми игроками следим меньше. Это я о тех, кого хорошо знаем. Например, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко. Их возможности нам известны, поэтому они получают меньше внимания. Это не проблема.

Более внимательно следим за футболистами, которых знаем меньше – Корниенко, Забарный, Конопля. Стараемся больше с ними познакомиться. Нет такого числа матчей, за которыми нужно очень внимательно следить.

Лига чемпионов нам дает дополнительную информацию. Матчи УПЛ не всегда информативны, для нас это не 100%. В осенний период хорошо, когда есть чемпионат и ЛЧ. Это разные уровни. Если останется только чемпионат – будет мало матчей и риск, что информация будет неполной", – рассказал Малдера в программе Бомбардир.

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