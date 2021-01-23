Руслан Маліновський мусить прийняти непросте рішення. Як виявилося, 27-річний півзахисник Аталанти вже тривалий час бореться з проблемами зі здоров'ям. Лідер збірної України потребує хірургічного втручання, але продовжує грати в кожному матчі, зокрема, через прохання бергамасків, які не хочуть втрачати футболіста на тривалий період. Про негаразди Маліновського повідомив журналіст та коментатор Віктор Вацко, при цьому не уточнивши характер пошкодження.

Маліновський потребує операції

У сезоні 2020/21 Руслан пропустив лише 7 поєдинків – спаринг збірної України проти Польщі (0:2) та 6 ігор Аталанти (4 в ЛЧ та 2 у Серії А). В зіграних 19-ти матчах за бергамасків хавбек записав до свого активу гол у ворота Фіорентини та 3 результативні передачі. Джан П'єро Гасперіні, хоч і не вважає Маліновського основним виконавцем у своїх тактичних схемах, але регулярно надає йому ігровий час. Коли українець здоровий, свої хвилини на полі він зазвичай отримує. Але, як з'ясувалося, останнім часом Руслан грає через біль – як люблять казати, "на уколах". Все б нічого, адже є чимало прикладів, коли футболісти лягають під ніж по завершенні сезону, але в даному випадку є одне серйозне "але".

Це чемпіонат Європи-2020, до старту якого залишилося менше п'яти місяців. У кваліфікації Маліновський був справжнім лідером команди Шевченка – найбільше зіграних хвилин після Андрія Пятова та Миколи Матвієнка. В активі Руслана 3 голи та 4 асисти (найкращий бомбардир "синьо-жовтих" у відборі після Романа Яремчука, а також найкращий асистент команди). Хавбек Аталанти разом зі Степаненком та Зінченком сформували системоутворююче тріо в центрі поля – їхній внесок у перше місце України в кваліфікації складно переоцінити. Як би не складалися справи в клубі, Маліновський отримував виклик від Андрія Шевченка – навіть тоді, коли певний час не виходив на поле за Аталанту в дебютному сезоні в Італії. Відповідно, якщо не трапиться прикрого форс-мажору, то місце хавбека бергамасків у заявці на Євро-2020 гарантоване, адже нинішній центр півзахисту – одна з найсильніших ланок у збірній України.

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Але зараз Руслан опинився перед складним вибором, адже проблеми зі здоров'ям необхідно вирішувати в будь-якому разі. У хавбека Аталанти та лідера "синьо-жовтих" є кілька варіантів виходу із ситуації, що склалася.

Перший – дослухатися до прохань Джан П'єро Гасперіні та максимально тягнути з операцією. В принципі, у тому, що Руслана просять не поспішати з хірургічним втручанням, логіка зрозуміла. Маліновський є одним із найгостріших футболістів Аталанти (п'ятий у поточному сезоні за оцінками Sofa Score із середнім балом 7.13 – і це при тому, що українець не є основним гравцем!). Руслан дає Гасперіні таку необхідну глибину складу, особливо після конфлікту тренера з Алехандро Гомесом. Капітан бергамасків показав свій норов, який коштував йому не те, що статусу основного футболіста, а й взагалі місця в клубі. Після того, як стало зрозуміло, що відхід Папу Гомеса неминучий, українець почав частіше з'являтися на полі навіть у важливих поєдинках. Саме Маліновський є одним із тих, хто за своїм потенціалом міг би максимально замінити аргентинця, а зараз – ідеальний час для того, щоб підтвердити тренеру свої амбіції.

Зрозуміло, що цей варіант влаштовує Аталанту, але такий розвиток подій грає не на користь Маліновського і збірної України. Невідомо, скільки часу Руслан матиме сили продовжувати грати через "не можу". Якщо операція раптово знадобиться за кілька тижнів до чемпіонату Європи, то це автоматично позбавить нашу збірну одного з лідерів на довгоочікуваний турнір. Навіть якщо Маліновський дотерпить до літа і таки поїде на Євро, то проблеми зі здоров'ям, безумовно, завадять хавбеку показати всі свої найкращі ігрові якості. А чемпіонат Європи – це не лише участь у престижному турнірі в складі національної збірної. Це і розкішна вітрина – відмінна можливість заявити про себе іншим, іменитішим клубам. Це все за умови, що Євро знову не перенесуть – УЄФА в березні повинен визначити долю змагань.

Другий – подбати про своє здоров'я і лягти під ніж вже зараз. З одного боку, найкращий варіант для Маліновського і збірної України в цій ситуації. Якщо виходити з точки зору участі в чемпіонаті Європи, то краще пропустити місяць-другий зараз, але підійти до континентального форуму в повній готовності та у найкращій формі. Навіть, якщо для цього доведеться не зіграти у перших матчах відбору на чемпіонат світу-2022, який стартує наприкінці березня. Нагадаємо, "синьо-жовті" розпочнуть кваліфікацію на ЧС у Франції, де 24 березня зіграють проти чинних чемпіонів світу, а 28 та 31 числа приймуть у Львові Фінляндію і Казахстан.

Але для короткострокових перспектив українця в Аталанті такий варіант є не надто прийнятним. Вже за місяць бергамаски зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала – якщо Маліновський зараз погодиться на операцію, то втратить шанс вперше в житті вийти на поле проти Королівського клубу. Та й перед протистоянням із командою Зідана Аталанту очікують непрості суперники – зокрема, два матчі проти Лаціо (в чемпіонаті та Кубку), а також дуель із Наполі. Безумовно, Гасперіні розраховує на Маліновського у цих поєдинках – якщо не в статусі основного, то бодай у ролі джокера. Тим більше, що Аталанта третій сезон поспіль бореться за путівку в Лігу чемпіонів. Наразі бергамаски відстають від топ-4 лише на очко, але потрапили в певну яму, втративши очки у двох останніх матчах із претендентами на виліт.

Маліновський не з чуток знає, що таке проблеми зі здоров'ям та тривала відсутність на полі. Свого часу українець вже пропустив майже рік через розрив хрестоподібних зв'язок – це трапилося ще в період виступів за Генк. Та травма в будь-якому разі серйозно вплинула на організм Руслана, тому навіщо ризикувати своїм здоров'ям ще й зараз?

Третій – дати згоду на оперування, скажімо, за місяць-два, чи навіть три. Таке враження, що це взагалі найбільш програшний варіант для усіх сторін. В цьому випадку Маліновський може випасти з гри на вирішальний відрізок сезону. Більше того, існує ймовірність того, що відновлення після операції затягнеться – про це не з чуток знає той же Андрій Ярмоленко, який на початку 2020-го пропустив значно довший період, ніж прогнозували спочатку. Ще один аргумент – якщо відкласти операцію на певний час, то, виходячи на поле, є ризик погіршити ситуацію, після чого тривалість реабілітації зросте. Як наслідок, український півзахисник не зможе належним чином допомогти ні Аталанті, ні національній команді. Шевченко ризикуватиме втратити на чемпіонат Європи основного гравця, Гасперіні не зможе розраховувати на Маліновського у завершальній частині сезону. Якщо хавбек не зовсім здоровий, то навіщо тренеру ризикувати здоров'ям футболіста, який не може грати на 100% своїх можливостей, якщо в будь-якому випадку його чекає операція і певний період у лазареті?

Руслан протягом кар'єри вже успішно долав низку випробувань. Це і відрахування з Шахтаря, в який він повернувся лише за щасливим збігом обставин, і тривала відсутність ігрової практики, і розрив хрестоподібної зв'язки в період виступів за Генк, який залишив футболіста поза грою на 9 місяців. Але зараз час грає не на користь Маліновського. З наближенням чемпіонату Європи ставки стають вищими, а ризики – більшими. Знайти у цій ситуації ідеальне рішення навряд чи вдасться. Практично напевне хтось залишиться у програші – Аталанта, збірна України, або ж сам Руслан Маліновський, який, безумовно, заслужив поїхати на турнір усього життя.

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