"Стратегія на другий матч з Іспанією була особливою. У нас було два дні між матчами, і не могли грати Маліновський, Зінченко, Кривцов, Степаненко і багато інших. Був дуже сильний суперник, і ми хвилювалися. На передматчевому тренуванні ми не були впевнені на 100 відсотків в плані на гру. Було щось, що нам не подобалося. Ми переживали не за гравців, а через план на гру.

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Якщо чесно, то я не міг спати, о третій годині ночі прокинувся, подивився весь матч Іспанія – Португалія. На вечері Шева сказав, які у нього були переживання. Він мав рацію. О п'ятій ранку я відправив Шеві смс: "Перед сніданком є ​​пропозиція зустрітися поговорити. Є цікава ідея!". Думав він спить, але вже за хвилину він перетелефонував мені. І ми годину спілкувалися, обмінялися думками. І потім на сніданку в день матчу ми показали гравцям, як хочемо діяти в фазі оборони.

Потім пішли на поле і спробували ризикнути. Я зробив свою роботу: подумав, проаналізував, вибирав варіанти. Шева зважився, у нього була ця сміливість, і він був дуже сильний в тому, що передав нашу ідею гравцям. Він передав їм впевненість. Це була командна конструктивна робота.

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Після матчу в роздягальні ми майже плакали від радості через те, що пережили у цю ніч, день і під час матчу. Це було щось особливе! Вночі народилася ця ідея, і після гри ми були щасливі. Треба відзначити старання гравців. Вони вірили в наш план і за короткий відрізок часу вивчили ідею і повірили. Ми запропонували, а вони пішли за нами", – сказав Малдера в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, збірна України обіграла команду Іспанії в рамках четвертого туру Ліги націй. Матч відбувся 13 жовтня минулого року. Єдиний гол у тій зустрічі в середині другого тайму забив Віктор Циганков. На жаль, "синьо-жовті" все ж не зберегли своє місце в елітному дивізіоні Ліги націй, оскільки отримали технічну поразку в останньому турі проти Швейцарії.

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