Малага оголосила про відставку Муньїса – він запросив Селезньова в команду

Іспанська Малага залишилась без головного тренера.

Клуб іспанської Сегунди на своєму офіційному сайті повідомив, що припинив співпрацю з головним тренером Хуаном Муньїсом.

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Зауважимо, що саме цей спеціаліст запросив у команду українського нападника Євгена Селезньова. Крім того, орендований у Шахтаря Густаво Бланко Лещук, також перейшов у іспанську команду, коли наставником був Муньїс.

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До слова, після 34 турів Сегунди "анчоуси" посідають 5 місце у турнірній таблиці. Команда Селезньова не може здобути перемогу вже протягом 3 матчів.