toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Малага оголосила про відставку Муньїса – він запросив Селезньова в команду

20:00 447 Читать на русском
Малага оголосила про відставку Муньїса – він запросив Селезньова в команду
Хуан Муньїс

Іспанська Малага залишилась без головного тренера.

Клуб іспанської Сегунди на своєму офіційному сайті повідомив, що припинив співпрацю з головним тренером Хуаном Муньїсом.

Тренер Малаги незадоволений формою Селезньова – нападник не зіграє в наступному матчі команди

Зауважимо, що саме цей спеціаліст запросив у команду українського нападника Євгена Селезньова. Крім того, орендований у Шахтаря Густаво Бланко Лещук, також перейшов у іспанську команду, коли наставником був Муньїс.

Гол Бланко Лещука не допоміг Малазі уникнути поразки – Селезньов не потрапив у заявку

До слова, після 34 турів Сегунди "анчоуси" посідають 5 місце у турнірній таблиці. Команда Селезньова не може здобути перемогу вже протягом 3 матчів.

Теги
Українці за кордоном Іспанія Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Хуан Рамон Лопес Муньїс Хуан Рамон Лопес Муньїс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
31
хв
Фрозіноне
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук