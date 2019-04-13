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Гол Бланко Лещука не допоміг Малазі уникнути поразки – Селезньов не потрапив у заявку

19:23 102 Читать на русском
Гол Бланко Лещука не допоміг Малазі уникнути поразки – Селезньов не потрапив у заявку
Гол Бланко Лещука не допоміг Малазі уникнути поразки

Малага у рідних стінах несподівано програла Естремадурі в 34-му турі Сегунди.

Іспанія, Сегунда, 34-й тур

Малага – Естремадура – 1:2

Голи: Бланко Лещук, 49 – Лоло Гонсалес, 31, Пардо, 74

Селезньов втратив 8 кілограмів після переходу в Малагу

Естремадурі вдалося відкрити рахунок у звітній зустрічі: на 31-й хвилині відзначився Лоло Гонсалес після пасу Дієса.

"Анчоуси" відігралися по перерві зусиллями Густаво Бланко Лещука, однак останнє слово у цьому матчі було за Естремадурою. Пардо відзначився на 74-й хвилині, встановивши остаточний рахунок у поєдинку.

До слова, українець Євген Селезньов не потрапив навіть до заявки. Завдяки цій перемозі Естремадура піднялася із зони вильоту, а Малага поки що перебуває на 5 сходинці, однак конкуренти "анчоусів" свій поєдинок у 34-му турі Сегунди поки не зіграли.

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