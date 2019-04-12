Тренер Малаги незадоволений формою Селезньова – нападник не зіграє в наступному матчі команди

Нападник Малаги Євген Селезньов досі не зумів завоювати стабільне місце у складі іспанської команди.

Малага в останніх 7-и матчах Сегунди змогла здобути лише одну перемогу. "Анчоуси" ризикують випасти з боротьби за підвищення у класі, якщо найближчим часом не покращать результати.

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Головний тренер Малаги Хуан Муньїс підготував низку заходів, щоб змусити команду перемагати, повідомляє Marca. Зокрема на домашньому стадіоні клубу була організована командна вечеря, щоб краще згуртувати гравців.

Також наставник вніс кілька змін до складу команди на матч 34-го туру Сегунди проти Естремадури. В цьому поєдинку точно не зіграють Дані Пачеко, який повністю ще не відновився після травми. А от Євген Селезньов пропустить гру через рішення тренера. Зазначається, що Муньїс незадоволений, що українець за 350 хвилин на полі так не зумів забити дебютний гол за Малагу.

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