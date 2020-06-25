Максимов навів аргументи, чому Динамо варто остерігатися Ворскли у фіналі Кубка України

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував вихід своєї команди у фінал Кубка України, де полтавцям належить зіграти проти Динамо.

"На початку червня нам уже довелося зустрічатися з Маріуполем у календарному матчі чемпіонату. Тоді все закінчилося нічиєю, і було відчуття, що й кубковий поєдинок також пройде на зустрічних курсах, і кожному із суперників важко буде схилити шальки терезів на свій бік. Ось чому при підготовці до матчу з азовцями ми наполегливо тренували пенальті

Героїзм школяра та вихід Полтави до фіналу Кубка України у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла

Я вже зазначав, що ми останнім часом ретельно шліфували пробиття пенальті. Я звернув увагу на те, як упевнено Ісенко вигравав свої дуелі. Тому перед поєдинком сказав йому, що якщо 120 хвилин не визначать переможця, то він виходить на заміну й відбиває два удари. Як бачите, я майже вгадав… Хоча, повторюся, добре себе проявила вся команда.

Знаєте, у кубкового турніру свої закони. От і два роки тому, коли очолювана мною Кешла з’ясовувала стосунки у фіналі Кубку Азербайджану з Габалою, вище розцінювалися шанси підопічних українського фахівця Романа Григорчука, але трофей дістався саме моїм хлопцям. Зрештою, і коли у 2009 році Ворскла грала у фіналі з Шахтарем, більшість віддавала перевагу "гірникам", проте Кубок поїхав до Полтави. Відчуваю, що 8 липня також буде дуже цікаве протистояння", – сказав Максимов у коментарі офіційному сайту УАФ.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу