Макаров анонсировал неожиданный вариант завершения сезона в Первой лиге

Президент ПФЛ Сергей Макаров поделился мыслями относительно ситуации с возобновлением сезона в Первой и Второй лигах.

"Как вариант, рассматриваем закончить Вторую лигу, ведь там сыграно два круга. А в Первой – разыграть путевку в Премьер-лигу между клубами, которые подали заявку на аттестат в УПЛ. Но это пока еще не решено. Решения нет.

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Пока приоритет – доиграть чемпионаты в классическом варианте. Сейчас смотрим, анализируем информацию. На этой неделе будет заседание рабочей группы: УПЛ, мы, УАФ и профсоюз. Насколько мне известно, федерация готовит медицинский протокол, где расписаны все мероприятия по возобновлению чемпионата.

Но например, во второй лиге есть Буковина. Регион, в котором больных больше, чем в Киеве. У меня есть сомнения, что в этом регионе будет полностью снят карантин 22 мая. Вопрос – что тогда делать с Буковиной? Здесь даже не финансовые моменты. Все команды готовы доигрывать сезон. Просто некоторых смущает эта ситуация: карантин, риски.

Стоит ли рисковать? Сложный вопрос. С учетом того, что статистика заболеваемости в нашей стране неполная – тестов мало – подозреваю, что мы просто не понимаем полной картины. Поэтому риски очень велики. Для меня самое сложное следующее: вот мы рестартуем, но что делать, если во время соревнований пойдет вспышка заболевания среди футболистов? Вопросов и рисков много", – сказал Макаров в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, заявки на аттестацию в УПЛ подали Рух, Волынь, Минай, Ингулец, Оболонь-Бровар, Металлист-1925 и Черноморец.

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