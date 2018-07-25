Макаренко був близький до переходу в клуб Бундесліги – відверте зізнання директора Андерлехта

Спортивний директор Андерлехта Люк Девро зізнався, що колишній захисник Динамо Євген Макаренко був дуже близьким до переходу в Айнтрахт Франкфурт.

Колишній захисник Динамо Євген Макаренко, який сезон 2017/18 провів у складі Кортрейка, міг перейти у франкфуртський Айнтрахт, проте в підсумку опинився в Андерлехті. Про це повідомив спортивний директор брюссельського клубу Люк Девро.

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"Якби я забарився хоча б на три години – він би зараз грав в Айнтрахті. Вони також грають в єврокубках і фінансово вони попереду нас", – цитує Девро Humo.

Нагадаємо, Андерлехт підписав контракт з Макаренком у квітні. Угода українця розрахована до літа 2022 року.

До слова, Айнтрахт за підсумками сезону 2017/18 виграв Кубок Німеччини.