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Магуайр матиме у Манчестер Юнайтед шалену зарплату

10:47 112 Читать на русском
Магуайр матиме у Манчестер Юнайтед шалену зарплату
Харрі Магуайр / ФК Лестер

Манчестер Юнайтед платитиме захиснику Харрі Магуайру неймовірну зарплату.

Манчестер Юнайтед майже завершив перехід захисника збірної Англії Харрі Магуайра. За інформацією Mirror, гравець отримуватиме 150 тисяч фунтів на тиждень.

Манчестер Юнайтед домовився про трансфер Магуайра, – Sky Sports

Раніше повідомлялось, що "червоні дияволи" заплатять Лестеру 80 млн фунтів за перехід футболіста.

Також манкуніанці намагаються підписати нападників Пауло Дибалу та Давіда Нереса, щоправда, Аякс не влаштовує сума, запропонована англійським клубом.

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