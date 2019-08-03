Магуайр матиме у Манчестер Юнайтед шалену зарплату

Манчестер Юнайтед платитиме захиснику Харрі Магуайру неймовірну зарплату.

Манчестер Юнайтед майже завершив перехід захисника збірної Англії Харрі Магуайра. За інформацією Mirror, гравець отримуватиме 150 тисяч фунтів на тиждень.

Манчестер Юнайтед домовився про трансфер Магуайра, – Sky Sports

Раніше повідомлялось, що "червоні дияволи" заплатять Лестеру 80 млн фунтів за перехід футболіста.

Також манкуніанці намагаються підписати нападників Пауло Дибалу та Давіда Нереса, щоправда, Аякс не влаштовує сума, запропонована англійським клубом.

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