Мачін звільнений з посади головного тренера Севільї

Іспанська Севілья зробила перестановку на посту головного тренера.

Після вильоту від Славії в 1/8 Ліги Європи Пабло Мачин звільнений з посту головного тренера андалусійців. До кінця сезону команду очолить Хоакін Капаррос.

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"ФК Севілья хотів би подякувати Пабло Мачіну і всій його команді за роботу, яку вони проробили за цей час в клубі і побажати їм удачі в майбутньому", – йдеться в повідомленні ФК Севілья.

Нагадаємо, що Славія в напруженому матчі вибила Севілью з ліги Європи, обігравши іспанців в Празі (4:3).