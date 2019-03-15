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Мачін звільнений з посади головного тренера Севільї

15:27 163 Читать на русском
Мачін звільнений з посади головного тренера Севільї
Пабло Мачін / Reuters

Іспанська Севілья зробила перестановку на посту головного тренера.

15’ Мішель Нгаду-Нгаджі
46’ Томаш Соучек
102’ Мік ван Бурен
119’ Сімон К'яер
 
Віссам Бен-Єддер 44’
Мунір Ель-Хаддаді 54’
Франко Васкес 98’

Після вильоту від Славії в 1/8 Ліги Європи Пабло Мачин звільнений з посту головного тренера андалусійців. До кінця сезону команду очолить Хоакін Капаррос.

Славія у феєричному матчі відправила Севілью за борт Ліги Європи, Арсенал зробив камбек з Ренном

"ФК Севілья хотів би подякувати Пабло Мачіну і всій його команді за роботу, яку вони проробили за цей час в клубі і побажати їм удачі в майбутньому", йдеться в повідомленні ФК Севілья.

Нагадаємо, що Славія в напруженому матчі вибила Севілью з ліги Європи, обігравши іспанців в Празі (4:3).

Теги
Іспанія Хоакін Капаррос Пабло Мачін Пабло Мачін Славія Прага - Севілья Севілья Севілья
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