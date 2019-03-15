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Мачин уволен с поста главного тренера Севильи

15:27 26 Читати українською
Мачин уволен с поста главного тренера Севильи
Пабло Мачин / Reuters

Испанская Севилья сделала перестановку на посту главного тренера.

15’ Мишель Нгаду-Нгаджи
46’ Томаш Соучек
102’ Мик ван Бурен
119’ Симон Кьяер
 
Виссам Бен-Йеддер 44’
Мунир Эль-Хаддади 54’
Франко Васкес 98’

После вылета от Славии в 1/8 Лиги Европы Пабло Мачин уволен с поста главного тренера андалусийцев. До конца сезона команду возглавит Хоакин Капаррос.

Славия в феерическом матче отправила Севилью за борт Лиги Европы, Арсенал сделал камбэк с Ренном

"ФК Севилья хотел бы поблагодарить Пабло Мачин и всей его команде за работу, которую они проделали за это время в клубе и пожелать им удачи в будущем", говорится в сообщении ФК Севилья.

Напомним, что Славия в напряженном матче выбила Севилью из лиги Европы, обыграв испанцев в Праге (4:3).

Теги
Испания Хоакин Капаррос Пабло Мачин Пабло Мачин Славия Прага - Севилья Севилья Севилья
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