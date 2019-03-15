Мачин уволен с поста главного тренера Севильи

Испанская Севилья сделала перестановку на посту главного тренера.

После вылета от Славии в 1/8 Лиги Европы Пабло Мачин уволен с поста главного тренера андалусийцев. До конца сезона команду возглавит Хоакин Капаррос.

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"ФК Севилья хотел бы поблагодарить Пабло Мачин и всей его команде за работу, которую они проделали за это время в клубе и пожелать им удачи в будущем", – говорится в сообщении ФК Севилья.



Напомним, что Славия в напряженном матче выбила Севилью из лиги Европы, обыграв испанцев в Праге (4:3).