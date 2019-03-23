Люксембург залякує Україну перемогою над Литвою – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Люксембург несподівано переграв Литву (2:1) в першому відбірковому матчі до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Люксембург – Литва.

Литва відкрила рахунок у матчі вже на 14-й хвилині, але гравці Люксембурга не мали наміру опускати руки. Господарі ще у першому таймі вирівняли становище, а після перерви забили переможний м'яч.

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Таким чином Люксембург очолив групу В, в якій також перебуває Україна, Португалія та Сербія.

У наступному поєдинку Люксембург прийматиме підопічних Андрія Шевченка. Зустріч відбудеться 25 березня, початок о 21:45.

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