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Люксембург залякує Україну перемогою над Литвою – 2:1 – відео голів та огляд матчу

10:52 815 Читать на русском
Люксембург залякує Україну перемогою над Литвою – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Люксембург переміг Литву / Фото УЄФА

Люксембург несподівано переграв Литву (2:1) в першому відбірковому матчі до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Люксембург – Литва.

 

Литва відкрила рахунок у матчі вже на 14-й хвилині, але гравці Люксембурга не мали наміру опускати руки. Господарі ще у першому таймі вирівняли становище, а після перерви забили переможний м'яч.

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Таким чином Люксембург очолив групу В, в якій також перебуває Україна, Португалія та Сербія.

У наступному поєдинку Люксембург прийматиме підопічних Андрія Шевченка. Зустріч відбудеться 25 березня, початок о 21:45.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Відеоновини Люксембург - Литва Люксембург Люксембург Литва Литва
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