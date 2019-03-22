Люксембург очолив групу України, Франція розгромила Молдову

Збірна Франції на виїзді впевнено розібралась із Молдовою, Туреччина переграла Албанію, а Люксембург обіграв Литву.

Євро-2020. Відбірковий цикл, 1 тур

Молдова – Франція – 1:4

Голи: Амброс, 89 – Грізманн, 24, Варан, 27, Жиру, 36, Мбаппе, 87

Албанія – Туреччина – 0:2

Голи: Їлмаз, 21, Чалханоглу, 55

Люксембург – Литва – 2:1

Голи: Баррейро, 45, Родрігес, 55 – Черних, 14

Андорра – Ісландія – 0:2

Голи: Б'ярнасон, 22, К'яртансон, 80

Збірна Франції в рамках 1 туру відбіркового циклу Євро-2020 завітала в гості до Молдови. Антуан Грізманн та Поль Погба розіграли ефектну комбінацію, яка поклала початок розгрому господарів, а Олів'є Жиру зрівнявся за кількістю голів з Давідом Трезеге.

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Туреччина приїхала в гості до Албанії. Гості в кожному з таймів забили по м'ячу зусиллями Бурака Йилмаза та Хакана Чалханоглу та здобули 3 очки.

В інших матчах Ісландія переграла Андорру, а Люксембург переміг вдома Литву. Саме з Люксембургом свій наступний матч проведе збірна України.

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