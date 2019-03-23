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Люксембург – Україна: прогноз на матч відбору до Євро-2020

20:08 657 Читать на русском
Люксембург – Україна: прогноз на матч відбору до Євро-2020
Люксембург – Україна 25 березня 2019: прогноз на матч відбору до Євро-2020

Люксембург прийме збірну України у 2-му турі кваліфікації на Євро-2020. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

 

Поєдинок Люксембург – Україна відбудеться 25 березня у місті Люксембург на стадіоні Жозі Бартель. Початок гри о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі 2-го туру відбору на Євро-2020.

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Люксембург – Україна, прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020:

Букмекери у цьому поєдинку віддають суттєву перевагу збірній України.

Авторитетна контора William Hill вважає "синьо-жовтих" беззаперечним фаворитом поєдинку. Перемога збірної України оцінюється скромним коефіцієнтом 1.35. На перемогу господарів пропонують поставити з коефіцієнтом 9.50, а на нічию – 4.60.

Фахівці BWin дають практично такі ж коефіцієнти. 1.36 – на перемогу України, 9.50 – на те, що Люксембург візьме 3 очки. Нічия оцінюється у 4.75.

Нагадаємо, у матчі першого туру Україна зіграла унічию з Португалією, а Люксембург переміг Литву. Таким чином саме підопічні Люка Хольца з 3-ма очками очолюють групу В. В України та Португалії по одному очку, у Литви та Сербії – 0. Щоправда, балканці ще не провели у кваліфікації жодного матчу, пропустивши перший тур.

Теги
Люксембург - Україна Україна Україна Євро-2020 Збірна України Люксембург Люксембург букмекери
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