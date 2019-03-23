Люксембург – Украина: прогноз на матч отбора к Евро-2020

Люксембург примет сборную Украины во 2-м туре квалификации на Евро-2020. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Люксембург – Украина состоится 25 марта в городе Люксембург на стадионе Жози Бартель. Начало игры в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи 2-го тура отбора на Евро-2020.

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Люксембург – Украина, прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020:

Букмекеры в этом поединке отдают существенное преимущество сборной Украины.

Авторитетная контора William Hill считает "сине-желтых" безоговорочным фаворитом поединка. Победа сборной Украины оценивается скромным коэффициентом 1.35. На победу хозяев предлагают поставить с коэффициентом 9.50, а на ничью – 4.60.

Специалисты BWin дают практически такие же коэффициенты. 1.36 – на победу Украины, 9.50 – на то, что Люксембург возьмет 3 очка. Ничья оценивается в 4.75.

Напомним, в матче первого тура Украина сыграла вничью с Португалией, а Люксембург победил Литву. Таким образом именно подопечные Люка Хольца с 3-мя очками возглавляют группу В. У Украины и Португалии по одному очку, у Литвы и Сербии – 0 Правда, балканцы еще не провели в квалификации ни одного матча, пропустив первый тур.