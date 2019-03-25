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Люксембург – Україна: стартові склади на матчі відбору Євро-2020

20:22 1804 Читать на русском
Люксембург – Україна: стартові склади на матчі відбору Євро-2020
Люксембург – Україна 25 березня 2019: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Люксембург та Україна зустрічаються у 2-му турі відбору на Чемпіонат Європи 2020. Склади і посилання на онлайн-трансляцію матчу 25 березня 2019 року дивіться на "Футбол 24"

 

Матч, як і онлайн-трансляція Люксембург – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45. Люксембург є лідером нашої групи після вольової перемоги над Литвою у першому турі. Збірна України здобула прийнятний нічийний результат на полі чинних чемпіонів Європи Португалії, але тепер потрібно лише перемагати – жоден інший підсумок гри вболівальники просто не зрозуміють.

Люксембург – Україна: анонс і прогноз на матч відбору Євро-2020

Люксембург: Моріс – Янс (к), Шано, Мальже, Карлсон – Родрігес, Баррейро Мартінс, Крістофер Мартінс, Олівер Тіль – Венсан Тіль, Тюрпель

Україна: Пятов (к) – Бутко, Бурда, Матвієнко, Миколенко – Маліновський, Безус, Зінченко – Циганков, Мораєс, Коноплянка

Запасні: Бойко, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Шабанов, Буяльський, Сидорчук, Яремчук, Болбат, Караваєв, Лунін

Люксембург – Україна: стартові склади на матчі відбору Євро-2020

Теги
Україна Україна Євро-2020 Люксембург - Україна Збірна України Люксембург Люксембург
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