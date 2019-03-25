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Люксембург – Україна: фанати господарів з хокейним рахунком обіграли "синьо-жовтих"

21:03 1010 Читать на русском
Люксембург – Україна: фанати господарів з хокейним рахунком обіграли "синьо-жовтих"
Люксембург – Україна – 7:1

Вболівальники Люксембургу та України зіграли товариський поєдинок.

 

Матч завершився фіаско вболівальників "синьо-жовтих" з рахунком 7:1, повідомляє Fupa.

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Команди обмінялися голами у перші 10 хвилин, а згодом розпочалася справжня гольова феєрію від господарів.

Перша 45-хвилинка завершилася перемогою Люксембургу з рахунком 4:1, а фінальний свисток зафіксував рахунок 7:1.

Зазначимо, що менш ніж за годину розпочнеться матч відбору до Євро-2020 між звітними національними командами.

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Теги
Люксембург - Україна Україна Україна Євро-2020 Люксембург Люксембург футбольні фанати
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