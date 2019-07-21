"Люди люблять Шахтар", – Каштру вважає, що йому не потрібно запрошувати уболівальників на матч проти Динамо

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру впевнений, що уболівальники вщерть заповнять трибуни стадіону під час поєдинку за Суперкубок України проти Динамо.

"Думаю, мені навіть не потрібно говорити уболівальникам, щоб вони приходили на стадіон. Люди люблять Шахтар, все пройде натурально і природно. Знаємо, що люди, які не приходять на стадіон, вони, напевно, не можуть, тому що є декілька факторів, які не дозволяють цього зробити.

Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Розуміємо, що стадіони не заповнюються, тому що фани не можуть приїхати, але вони нас підтримують. Ми відчуваємо. Ми знаємо – це також дух команди. Неможливо бути всім разом в один момент, але вони можуть бути впевнені, що ми завжди працюємо так, ніби вони завжди поруч з нами.

Це наша місія, прекрасно розуміємо, яка відповідальність на нас лежить. Але нам хотілося б, щоб стадіон заповнився під час Суперкубка, впевнений, що так і буде. У нас є дуже великі надії, що зможемо подарувати вболівальникам титули і перемоги", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

Шахтар легко розібрався з Олімпіком у спарингу – урок комбінаційного футболу від Каштру для екс-гравця Реала

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в Одесі. Український сезон розпочнеться класичним протистоянням між Шахтарем та Динамо.