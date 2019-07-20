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Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

22:00 513 Читать на русском
Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар у товариському поєдинку без проблем обіграв донецький Олімпік. Дивіться відео голів матчу на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
3
3 : 0
0
Олімпік
18:00 20:07:2019
завершено
 

Товариський матч

Шахтар – Олімпік – 3:0

Голи: Алан Патрік, 26, 57, Мораєс, 89

Перемогу команді Луїша Каштру приніс дубль Алана Патріка, який відзначився в середині кожного з таймів, та взяття воріт Жуніора Мораєса.

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Теги
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