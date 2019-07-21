"Люди любят Шахтер", – Каштру считает, что ему не нужно приглашать болельщиков на матч против Динамо

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру уверен, что болельщики до отказа заполнят трибуны стадиона во время поединка за Суперкубок Украины против Динамо.

"Думаю, мне даже не нужно говорить болельщикам, чтобы они приходили на стадион. Люди любят Шахтер, все пройдет натурально и естественно. Знаем, что люди, которые не приходят на стадион, они, наверное, не могут, потому что есть несколько факторов, которые не позволяют этого сделать.

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Понимаем, что стадионы не заполняются, так как фаны не могут приехать, но они нас поддерживают. Мы чувствуем. Мы знаем – это также дух команды. Невозможно быть всем вместе в один момент, но они могут быть уверены, что мы всегда работаем так, будто они всегда рядом с нами.

Это наша миссия, прекрасно понимаем, какая ответственность на нас лежит. Но нам хотелось бы, чтобы стадион заполнился во время Суперкубка, уверен, что так и будет. У нас есть очень большие надежды, что сможем подарить болельщикам титулы и победы", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

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Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля в Одессе. Украинский сезон начнется классическим противостоянием между Шахтером и Динамо.