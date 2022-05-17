Форвард Атлетіко Жоау Феліш та вінгбек Спортінга Педро Порро не поділили дівчину. В історії багато інтриги та мало відповідей.

Феліш давно зустрічається з португальською моделлю Магі Корсейру. Ще тиждень тому пара викладала спільні фото в Instagram, але в останні дні здійнявся гучний скандал. Спершу в мережі з'явилося нечітке відео, на якому модель нібито пристрасно цілується з Педро Порро.

PEDRO PORRO BESÁNDOSE CON MAGUI CORCEIRO NOOOOOOO



pic.twitter.com/wiCmijR2Y2 — GxlDeJoao (@GxldeJoao) May 16, 2022

Згодом іспанець роздмухав полум'я, подарувавши Магі свою футболку після матчу Спортінга. Взагалі дивно, що Корсейру пішла на матч Спортінга, адже Феліш є вихованцем Бенфіки.

Havia muita gente a querer a camisola mas parece que o Porro sabia a quem dar pic.twitter.com/7dquGesxqF — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) May 15, 2022

Учасникам скандалу довелося виправдовуватися. Порро зробив неоднозначну заяву у Twitter: "Ситуація дуже незручна. У мене особливі стосунки з нею, ніхто нікому не зраджує. Моя репутація не буде заплямована такими речами. Я можу робити все, що хочу. Припиніть псувати наш імідж".

Модель також відреагувала на скандал: "І як їм не соромно, Педро Порро? Я шокована". Жоау Феліш не сказав нічого. Він зараз відновлюється після травми.

Грінвуд залишиться під наглядом поліції щонайменше до літа – збираються докази у справі про зґвалтування