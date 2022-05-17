Форвард Атлетико Жоау Фелиш и вингбек Спортинг Педро Порро не поделили девушку. В истории много интриги и мало ответов.

Фелиш давно встречается с португальской моделью Маги Корсейру. Еще неделю назад пара выкладывала совместные фото в Instagram, но в последние дни разразился громкий скандал. Сначала в сети появилось нечеткое видео, на котором модель якобы страстно целуется с Педро Порро.

PEDRO PORRO BESÁNDOSE CON MAGUI CORCEIRO NOOOOOOO



pic.twitter.com/wiCmijR2Y2 — GxlDeJoao (@GxldeJoao) May 16, 2022

Потом испанец подлили масла в огонь, подарив Маги свою футболку после матча Спортинга. Вообще удивительно, что Корсейру пошла на матч Спортинга, ведь Фелиш является воспитанником Бенфики.

Havia muita gente a querer a camisola mas parece que o Porro sabia a quem dar pic.twitter.com/7dquGesxqF — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) May 15, 2022

Участникам скандала пришлось оправдываться. Порро сделал неоднозначное заявление в Twitter: "Ситуация очень неудобная. У меня особые отношения с ней, никто никому не изменяет. Моя репутация не будет запятнана такими вещами. Я могу делать все, что хочу. Прекратите портить наш имидж".

Модель также отреагировала на скандал: "И как им не стыдно, Педро Порро? Я в шоке". Жоау Фелиш ничего не сказал. Он сейчас восстанавливается после травмы.

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