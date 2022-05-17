Любовный треугольник: игрок сборной Испании публично целовался с девушкой Жоау Фелиша, пока тот зубрил конспекты Симеоне
Форвард Атлетико Жоау Фелиш и вингбек Спортинг Педро Порро не поделили девушку. В истории много интриги и мало ответов.
Фелиш давно встречается с португальской моделью Маги Корсейру. Еще неделю назад пара выкладывала совместные фото в Instagram, но в последние дни разразился громкий скандал. Сначала в сети появилось нечеткое видео, на котором модель якобы страстно целуется с Педро Порро.
Потом испанец подлили масла в огонь, подарив Маги свою футболку после матча Спортинга. Вообще удивительно, что Корсейру пошла на матч Спортинга, ведь Фелиш является воспитанником Бенфики.
Участникам скандала пришлось оправдываться. Порро сделал неоднозначное заявление в Twitter: "Ситуация очень неудобная. У меня особые отношения с ней, никто никому не изменяет. Моя репутация не будет запятнана такими вещами. Я могу делать все, что хочу. Прекратите портить наш имидж".
Модель также отреагировала на скандал: "И как им не стыдно, Педро Порро? Я в шоке". Жоау Фелиш ничего не сказал. Он сейчас восстанавливается после травмы.
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