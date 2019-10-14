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Лєвандовскі: Вихід на Євро-2020 – невелике досягнення для Польщі

14:33 644 Читать на русском
Лєвандовскі: Вихід на Євро-2020 – невелике досягнення для Польщі
Роберт Лєвандовскі / соцмережі

Нападник збірної Польщі Роберт Лєвандовскі прокоментував перемогу в матчі відбору до Євро-2020 з Північною Македонією (2:0) і достроковий вихід до фінальної частини турніру.

 

"Ми вийшли на Євро-2020, план виконаний. У таких матчах важливе терпіння, ми не дозволили практично нічого зробити супернику.

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Факт виходу до фінальної частини Євро не має великого значення. Важливіші наші цілі у фінальній частині турніру. У матчах, що залишилися, нам потрібно набирати очки і боротися за перше місце в групі", – поділився Лєвандовскі в коментарі Polski-Sport.

Нагадаємо, збірна Польщі переграла Північну Македонію (2:0) завдяки голам Міліка та Франковскі й достроково оформила вихід до фінальної частини Євро-2020.

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Теги
Євро-2020 Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Польща Польща Північна Македонія Північна Македонія Польща - Македонія
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