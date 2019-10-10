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Відбір до Євро-2020: Кадар фейлами вбив Угорщину, Дубра не стримав Лєвандовскі, Нідерланди оформили грандіозний камбек

10 жовтня 23:48 574
Відбір до Євро-2020: Кадар фейлами вбив Угорщину, Дубра не стримав Лєвандовскі, Нідерланди оформили грандіозний камбек

В рамках сьомого туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 Нідерланди дотиснули Північну Ірландію, а представники УПЛ проявили себе не з найкращого боку.

Євро-2020, кваліфікація

Група G

Австрія – Ізраїль – 3:1

Голи: Лазаро, 41, Хінтереггер, 56, Забітцер, 88 – Зехаві, 34

Латвія – Польща – 0:3

Голи: Лєвандовскі, 9, 13, 76

Північна Македонія – Словенія – 2:1

Голи: Елмас, 50, 68 – Ілічіч, 90+5 (пен)

Група E

Хорватія – Угорщина – 3:0

Голи: Модріч, 5, Петковіч, 24, 42

Нереалізований пенальті: Перішіч, 54

Вилучення: Кляйнхайслер, 56

Словаччина – Уельс – 1:1

Голи: Куцка, 53 – Мур, 25

Вилучення: Гьомбер, 88

Група С

Нідерланди – Північна Ірландія – 3:1

Голи: Депай, 80, 90+4, де Йонг, 90+1 – Мадженніс, 75

У центральному матчі групи Е Хорватія на власному полі приймала Угорщину. Віце-чемпіони світу сповна реабілітувалися за березневу поразку – ще в першому таймі у ворота Гулачі влетіло 3 голи. Два з них – наслідок грубих помилок Тамаша Кадара.

Хорватія – Угорщина: епічні фейли Кадара призвели до двох пропущених голів його команди

Захисник Динамо вийшов у стартовому складі збірної Угорщини в центрі оборони і вже на 5-й хвилині обрізав всю команду, коли затягнув з пасом. Модріч обікрав Кадара, вийшов сам на сам з голкіпером і відкрив рахунок у зустрічі.

Третій гол хорватів знову став можливим завдяки дикому фейлу Тамаша. Він не впорався зі звичайним прострілом з флангу та махнув ногою повз м'яч, а Петковіч за його спиною легко переправив сферу в сітку. Між цими епізодами відбулася ще одна результативна атака Хорватії, але там Кадар лише намагався винести м'яч з порожніх воріт після елегантного удару п'ятою від Петковіча – "привіз" цього разу Ловренчіч.

Кадар ще встиг завдати удару по чужих воротах на стандарті та загасити вибиванням пожежу, яку сам же й влаштував. У перерві наставник Угорщини зняв Тамаша з гри. Це було цілковите фіаско "динамівця". Жах.

Після цієї перемоги Хорватія лідирує в групі з 13 очками. На другому місці розташовується Словаччина (10 пунктів), яка розписала нічию з Уельсом. Угорщина наразі третя – 9 балів.

***

Польща впевнено розібралася з аутсайдером групи G Латвією (0:3) та відірвалася від переслідувачів, набравши 16 очок. Вже до 13-й хвилини "кадра" двічі приголомшила балтів голами Лєвандовскі – обидві атаки прийшли з лівого флангу.

Ненайкращим чином в тих епізодах відіграв центрбек Олександрії Каспарс Дубра, який з'явився в основі гостей. У першій гольовій атаці Дубра висмикнувся на форварда Баварії зі штрафного, а той оформив стіночку з партнером і вбіг у звільнену Каспарсом зону. У другій – "олександрієць" намагався виправити помилку правого захисника, але не заблокував простріл Гросіцкі.

Третя результативна атака поляків також завершилася голом Лєвандовскі, а Дубра знову не прочитав епізод і пролетів повз касу на перехопленні. Незначний позитив для Каспарса – від нього пройшли 5 дальніх передач, він виграв всі 3 дуелі.

По-іншому в третьому голі проявив себе основний правий фулбек "кадри" Томаш Кендзьора – захисник Динамо взяв участь у підготовчій стадії атаки поляків. Ще трішки позитивної статистики від Томека: віддав найбільше передач у матчі, всі 4 лонгболли знайшли адресатів, виграв 3 з 4 верхових єдиноборств і здійснив по 3 перехоплення та виноси.

У паралельному матчі цього секстету Ізраїль поступився Австрії (3:1), хоча першим відкрив рахунок диво-голом найкращого бомбардира відбору Зехаві. Австрійці відповіли результативними ударами Лазаро, Забітцера та Хінтереггера, завдяки чому набрали 13 залікових балів і вийшли на друге місце в таблиці.

Манор Соломон відіграв у складі збірної Ізраїлю весь поєдинок, але нічим особливим не відзначився на правому фланзі атаки. Віддав один пас під удар, п'ять разів пройшов суперників на дриблінгу, виграв 10 з 15 дуелей, не зумів підлаштуватися під удар у перспективній ситуації в другому таймі. Посередня, але не провальна гра для вінгера Шахтаря, який перед фінальним свистком ще й зазнав пошкодження.

Беньямін Вербіч зі збірною Словенії зганьбився в Північній Македонії (2:1) та опустився на 4 місце в групі. Гості мали серйозні проблеми з атакою, яким хавбек Динамо зарадити не зумів. Вербіч за 65 хвилин створив один момент для партнерів, виграв менше половини єдиноборств (3 з 8), з низькою успішністю обігрував македонців і став найгіршим у своїй команді за оцінками статистичного порталу.

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***

Нідерланди ледь не програли вдома Північній Ірландії, але в компенсований час вирвали надважливу перемогу – 3:1. Поразка принесла б грандіозну загрозу прольоту повз Євро-2020, але на гол Мадженніса "ораньє" відповіли дублем Депая і взяттям воріт від Френкі. Головні події відбулися під завісу зустрічі.

Тепер у групі С тривладдя – у Нідерландів, Німеччини та Північної Ірландії однакова кількість очок (по 12). Гранди ще мають по матчу в запасі, а британці отримали дуже болючий удар.

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Динамо Динамо Статті Головне Євро-2020 Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Манор Соломон Манор Соломон Ізраїль Ізраїль Австрія Австрія Угорщина Угорщина Північна Ірландія Північна Ірландія Каспарс Дубра Каспарс Дубра Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Олександрія Олександрія Польща Польща Латвія Латвія Нідерланди Нідерланди Хорватія Хорватія Словенія Словенія Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Тамаш Кадар Тамаш Кадар Шахтар Шахтар
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