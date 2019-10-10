Відбір до Євро-2020: Кадар фейлами вбив Угорщину, Дубра не стримав Лєвандовскі, Нідерланди оформили грандіозний камбек

В рамках сьомого туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 Нідерланди дотиснули Північну Ірландію, а представники УПЛ проявили себе не з найкращого боку.

Євро-2020, кваліфікація

Група G

Австрія – Ізраїль – 3:1

Голи: Лазаро, 41, Хінтереггер, 56, Забітцер, 88 – Зехаві, 34

Латвія – Польща – 0:3

Голи: Лєвандовскі, 9, 13, 76

Північна Македонія – Словенія – 2:1

Голи: Елмас, 50, 68 – Ілічіч, 90+5 (пен)

Група E

Хорватія – Угорщина – 3:0

Голи: Модріч, 5, Петковіч, 24, 42

Нереалізований пенальті: Перішіч, 54

Вилучення: Кляйнхайслер, 56

Словаччина – Уельс – 1:1

Голи: Куцка, 53 – Мур, 25

Вилучення: Гьомбер, 88

Група С

Нідерланди – Північна Ірландія – 3:1

Голи: Депай, 80, 90+4, де Йонг, 90+1 – Мадженніс, 75

У центральному матчі групи Е Хорватія на власному полі приймала Угорщину. Віце-чемпіони світу сповна реабілітувалися за березневу поразку – ще в першому таймі у ворота Гулачі влетіло 3 голи. Два з них – наслідок грубих помилок Тамаша Кадара.

Хорватія – Угорщина: епічні фейли Кадара призвели до двох пропущених голів його команди

Захисник Динамо вийшов у стартовому складі збірної Угорщини в центрі оборони і вже на 5-й хвилині обрізав всю команду, коли затягнув з пасом. Модріч обікрав Кадара, вийшов сам на сам з голкіпером і відкрив рахунок у зустрічі.

Третій гол хорватів знову став можливим завдяки дикому фейлу Тамаша. Він не впорався зі звичайним прострілом з флангу та махнув ногою повз м'яч, а Петковіч за його спиною легко переправив сферу в сітку. Між цими епізодами відбулася ще одна результативна атака Хорватії, але там Кадар лише намагався винести м'яч з порожніх воріт після елегантного удару п'ятою від Петковіча – "привіз" цього разу Ловренчіч.

Кадар ще встиг завдати удару по чужих воротах на стандарті та загасити вибиванням пожежу, яку сам же й влаштував. У перерві наставник Угорщини зняв Тамаша з гри. Це було цілковите фіаско "динамівця". Жах.

Після цієї перемоги Хорватія лідирує в групі з 13 очками. На другому місці розташовується Словаччина (10 пунктів), яка розписала нічию з Уельсом. Угорщина наразі третя – 9 балів.

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Польща впевнено розібралася з аутсайдером групи G Латвією (0:3) та відірвалася від переслідувачів, набравши 16 очок. Вже до 13-й хвилини "кадра" двічі приголомшила балтів голами Лєвандовскі – обидві атаки прийшли з лівого флангу.

Ненайкращим чином в тих епізодах відіграв центрбек Олександрії Каспарс Дубра, який з'явився в основі гостей. У першій гольовій атаці Дубра висмикнувся на форварда Баварії зі штрафного, а той оформив стіночку з партнером і вбіг у звільнену Каспарсом зону. У другій – "олександрієць" намагався виправити помилку правого захисника, але не заблокував простріл Гросіцкі.

Третя результативна атака поляків також завершилася голом Лєвандовскі, а Дубра знову не прочитав епізод і пролетів повз касу на перехопленні. Незначний позитив для Каспарса – від нього пройшли 5 дальніх передач, він виграв всі 3 дуелі.

По-іншому в третьому голі проявив себе основний правий фулбек "кадри" Томаш Кендзьора – захисник Динамо взяв участь у підготовчій стадії атаки поляків. Ще трішки позитивної статистики від Томека: віддав найбільше передач у матчі, всі 4 лонгболли знайшли адресатів, виграв 3 з 4 верхових єдиноборств і здійснив по 3 перехоплення та виноси.

У паралельному матчі цього секстету Ізраїль поступився Австрії (3:1), хоча першим відкрив рахунок диво-голом найкращого бомбардира відбору Зехаві. Австрійці відповіли результативними ударами Лазаро, Забітцера та Хінтереггера, завдяки чому набрали 13 залікових балів і вийшли на друге місце в таблиці.

Манор Соломон відіграв у складі збірної Ізраїлю весь поєдинок, але нічим особливим не відзначився на правому фланзі атаки. Віддав один пас під удар, п'ять разів пройшов суперників на дриблінгу, виграв 10 з 15 дуелей, не зумів підлаштуватися під удар у перспективній ситуації в другому таймі. Посередня, але не провальна гра для вінгера Шахтаря, який перед фінальним свистком ще й зазнав пошкодження.

Беньямін Вербіч зі збірною Словенії зганьбився в Північній Македонії (2:1) та опустився на 4 місце в групі. Гості мали серйозні проблеми з атакою, яким хавбек Динамо зарадити не зумів. Вербіч за 65 хвилин створив один момент для партнерів, виграв менше половини єдиноборств (3 з 8), з низькою успішністю обігрував македонців і став найгіршим у своїй команді за оцінками статистичного порталу.

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Нідерланди ледь не програли вдома Північній Ірландії, але в компенсований час вирвали надважливу перемогу – 3:1. Поразка принесла б грандіозну загрозу прольоту повз Євро-2020, але на гол Мадженніса "ораньє" відповіли дублем Депая і взяттям воріт від Френкі. Головні події відбулися під завісу зустрічі.

Тепер у групі С тривладдя – у Нідерландів, Німеччини та Північної Ірландії однакова кількість очок (по 12). Гранди ще мають по матчу в запасі, а британці отримали дуже болючий удар.