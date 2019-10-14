Левандовски: Выход на Евро-2020 – небольшое достижение для Польши

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал победу в матче отбора к Евро-2020 с Северной Македонией (2:0) и досрочный выход в финальную часть турнира.

"Мы вышли на Евро-2020, план выполнен. В таких матчах важно терпение, мы не позволили практически ничего сделать сопернику.

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Факт выхода в финальную часть Евро не имеет большого значения. Важнее наши цели в финальной части турнира. В оставшихся матчах, нам нужно набирать очки и бороться за первое место в группе", – поделился Левандовски в комментарии Polski-Sport.

Напомним, сборная Польши переиграла Северную Македонию (2:0) благодаря голам Милика и Франковска и досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020.

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