Поєдинок Албанія – Польща в рамках відбору на ЧС-2022 був під загрозою зриву.

На 77-й хвилині Кароль Свідерскі вивів "Кадру" вперед, що неабияк розлютило вболівальників господарів.

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Фанати закидали Лєвандовскі і компанію пляшками та іншим непотребом. Арбітру Клеману Тюрпену довелося відводити команди в підтрибунне приміщення, допоки юрба не заспокоїться. Пауза тривала близько 20 хвилин, після яких команди таки дограли поєдинок.

Польща втримала мінімальну перемогу та вирвалася на другу сходинку групи І, випередивши саме Албанію.

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