"Можливість виграти "Золотий м'яч" багато для мене значить, я пишаюся тим, що такий шанс є. Якщо врахувати все, чого я досяг не тільки в цьому році, але і в минулому, коли вручення призу скасували, – я виграв багато трофеїв, забив багато голів.

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Перемога стала б важливою подією для мене. Я виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи, чемпіонат світу серед клубів, побив рекорд Герда Мюллера, забивши 41 м'яч в Бундеслізі – це був вражаючий період, яким я дуже пишаюся.

Всі бачили, чого я досяг і що продовжую робити. Мої досягнення говорять самі за себе, це значить багато не тільки для мене, але і для будь-якого гравця в історії", – цитує Лєвандовскі Marca.

Нагадаємо, ім'я володаря "Золотого м'яча-2021" буде оголошено 29 листопада.

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