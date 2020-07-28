Лєднєв продемонстрував магію з баскетбольним м'ячем – майстер-клас від таланта Динамо

Хавбек Динамо Богдан Лєднєв навіть після завершення сезону не дозволяє собі розслаблятись.

Богдан Лєднєв підтвердив, що майстерно вправляється не лише з футбольним м'ячем.

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Півзахисник Динамо, який провів сезон на правах оренди у Зорі, похизувався влучністю. Богдан опублікував у Instagram два відеоролики, де ногами закидує м'яч у баскетбольне кільце. Варто відзначити, що на другому відео футболіст задіяв ще і голову.

У нинішньому сезоні УПЛ Лєднєв провів 27 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

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