Леднев продемонстрировал магию с баскетбольным мячом – мастер-класс от таланта Динамо

Хавбек Динамо Богдан Леднев даже после завершения сезона не позволяет себе расслабляться.

Богдан Леднев подтвердил, что мастерски справляется не только с футбольным мячом.

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Полузащитник Динамо, который провел сезон на правах аренды в Заре, похвастался точностью. Богдан опубликовал в Instagram два видеоролика, где ногами забрасывает мяч в баскетбольное кольцо. Стоит отметить, что на втором видео футболист задействовал еще и голову.

В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 27 матчей, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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