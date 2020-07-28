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Леднев продемонстрировал магию с баскетбольным мячом – мастер-класс от таланта Динамо

06:30 - Читати українською
Леднев продемонстрировал магию с баскетбольным мячом – мастер-класс от таланта Динамо
Богдан Леднев / Фото Instagram

Хавбек Динамо Богдан Леднев даже после завершения сезона не позволяет себе расслабляться.

Богдан Леднев подтвердил, что мастерски справляется не только с футбольным мячом.

Динамо официально сообщило о возвращении Леднева и Тимчика – оба будут готовиться к следующему сезону с "бело-синими"

Полузащитник Динамо, который провел сезон на правах аренды в Заре, похвастался точностью. Богдан опубликовал в Instagram два видеоролика, где ногами забрасывает мяч в баскетбольное кольцо. Стоит отметить, что на втором видео футболист задействовал еще и голову.

В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 27 матчей, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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