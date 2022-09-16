Упродовж останніх днів з 31-річного капітана "ткачів" глузували через його публічні виступи. Ляказетт говорив тонким, хриплим голосом і важко вимовляв слова. Як виявилося, для цього були не дуже приємні причини.

La voix surprenante d’Alexandre Lacazette au micro de @PVSportFR ! pic.twitter.com/PTWNvnVoeW — Instant Foot ️ (@lnstantFoot) September 11, 2022

Ляказетту діагностували поліп голосових зв’язок – доброякісний наріст, який може виникати внаслідок інфекції, травми, операції гортані чи надмірного крику. Ця проблема суттєво впливає на голос людини і створює певний дискомфорт, але Ляказетт вирішив потерпіти до міжнародної паузи, щоб не підводити Ліон. На форварда чекає операція і кілька днів відпочинку для голосу, після чого він знову зможе повноцінно кричати на партнерів.

Нагадаємо, цього літа іменитий нападник повернувся з Арсенала в рідний Ліон. Ляказетт вже встиг провести за "ткачів" 7 матчів, оформивши 4 голи та один асист.

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