В течение последних дней над 31-летним капитаном "ткачей" насмехались из-за его публичных выступлений. Ляказетт говорил тонким, хриплым голосом и тяжело произносил слова. Как выяснилось, для этого были не очень приятные причины.

La voix surprenante d’Alexandre Lacazette au micro de @PVSportFR ! pic.twitter.com/PTWNvnVoeW — Instant Foot ️ (@lnstantFoot) September 11, 2022

Ляказетту диагностировали полип голосовых связок – доброкачественный нарост, который может возникать в результате инфекции, травмы, операции гортани или чрезмерного крика. Эта проблема оказывает существенное влияние на голос человека и создает определенный дискомфорт, но Ляказетт решил потерпеть до международной паузы, чтобы не подводить Лион. Форварда ждет операция и несколько дней отдыха для голоса, после чего он снова сможет полноценно кричать на партнеров.

Напомним, этим летом именитый нападающий вернулся из Арсенала в родной Лион. Ляказет уже успел провести за "ткачей" 7 матчей, оформив 4 гола и один ассист.

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