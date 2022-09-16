Ляказетт вынужден делать операцию из-за нефутбольной проблемы – над капитаном Лионом зря насмехались
Нападающий Лиона Александр Ляказетт дождался международной паузы, чтобы решить свои трудности с горлом.
В течение последних дней над 31-летним капитаном "ткачей" насмехались из-за его публичных выступлений. Ляказетт говорил тонким, хриплым голосом и тяжело произносил слова. Как выяснилось, для этого были не очень приятные причины.
Ляказетту диагностировали полип голосовых связок – доброкачественный нарост, который может возникать в результате инфекции, травмы, операции гортани или чрезмерного крика. Эта проблема оказывает существенное влияние на голос человека и создает определенный дискомфорт, но Ляказетт решил потерпеть до международной паузы, чтобы не подводить Лион. Форварда ждет операция и несколько дней отдыха для голоса, после чего он снова сможет полноценно кричать на партнеров.
Напомним, этим летом именитый нападающий вернулся из Арсенала в родной Лион. Ляказет уже успел провести за "ткачей" 7 матчей, оформив 4 гола и один ассист.
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