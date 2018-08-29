Яя Туре пройшов медогляд у лондонському клубі, – Селюк

Колишній півзахисник Манчестер Сіті Яя Туре близький до підписання угоди з новим клубом.

"Яя Туре пройшов медогляд у Лондоні. Він близький до підписання нового контракту.

Це не Вест Хем, 100%. Яя – чемпіон, останнє місце не для нього", – написав агент гравця Дмитро Селюк в твіттері.

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Раніше у ЗМІ була інформація, що на івуарійця претендують Вест Хем, Крістал Пелас, а також французький Марсель.

Нагадаємо, після завершення минулого сезону Туре покинув Манчестер Сіті, де провів вісім років, перебравшись з каталонської Барселони в 2010 році. З "містянами" 35-річний Туре тричі вигравав кубок АПЛ.

Toure @YayaToure has passed a medical in London. Yaya is close to signing a new contract. — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 28 серпня 2018 р.

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