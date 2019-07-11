Львів підписав чергового бразильця

ПФК Львів підсилив склад бразильським нападником Ренаном Олівейрою.

Бразильський форвард Ренан Олівейра перейшов до ПФК Львів на правах вільного агента, повідомляє футбольний агент Микита Швець у своєму Instagram.

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Зазначається, що 22-річний гравець підписав трирічну угоду з українським клубом.

За свою кар'єру Олівейра виступав за бразильський Сао Бернардо, словацький Златі Моравце, а також мальтійські Мосту і Сан Гван, де він і провів минулий сезон. На його рахунку 12 матчів і десять забитих голів за Сан Гван.

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