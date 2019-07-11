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Львов подписал очередного бразильца

17:36 31 Читати українською
Львов подписал очередного бразильца
Ренан Оливейра (справа) / NETnews

ПФК Львов усилил состав бразильским нападающим Ренаном Оливейрой.

Бразильский форвард Ренан Оливейра перешел в ПФК Львов на правах свободного агента, сообщает футбольный агент Никита Швец в своем Instagram.

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Отмечается, что 22-летний игрок подписал трехлетнее соглашение с украинским клубом.

За свою карьеру Оливейра выступал за бразильский Сан-Бернардо, словацкий Злате Моравце, а также мальтийские Мосту и Сан Гван, где он и провел прошлый сезон. На его счету 12 матчей и десять забитых голов за Сан Гван.

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