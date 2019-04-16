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"Львів отримав нового тренера", – Бурбас назвав ім'я наставника

19:52 2228 Читать на русском
"Львів отримав нового тренера", – Бурбас назвав ім'я наставника
Богдан Блавацький / ФК Волинь

Журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас назвав ім'я нового наставника Львова.

"У ФК Львів новий головний тренер. Українець. Богдан Блавацький", – написав Бурбас у своєму Twitter.

"Це казна-що", – Калініченко про можливе призначення на посаду головного тренера ФК Львів

Раніше журналіст повідомляв про те, що кандидатуру Максима Калініченка відкинули через зв'язки екс-хавбека Спартака з Росією. Також називались імена Василя Сачка та В'ячеслава Грозного.

Теги
Трансфери чемпіонату України Богдан Блавацький Богдан Блавацький Трансфери Львів Львів Ігор Бурбас
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