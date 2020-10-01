Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що підопічні Шевченка не залишаться без підтримки у найближчих поєдинках.

"Матчі національної збірної України проти Німеччини та Іспанії на НСК Олімпійський, як і інші матчі Ліги націй, зможуть відвідати глядачі!

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Також з глядачами будуть відбуватись і поєдинки Ліги чемпіонів та Ліги Європи! Відповідне рішення ухвалили сьогодні разом з колегами з Виконкому УЄФА. Дозволяється реалізація до 30% квитків від загальної кількості місць на стадіоні. Надзвичайно важливе рішення УЄФА, яке повертає всім нам неймовірні футбольні емоції і можливість підтримати нашу збірну і наші клуби в єврокубках!" – написав Павелко у Facebook.

Нагадаємо, 10 та 13 жовтня збірна України у Києві зіграє проти Німеччини та Іспанії відповідно.

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