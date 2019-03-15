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Луис Энрике объявил заявку сборной Испании на матчи против Норвегии и Мальты

13:58 68 Читати українською
Луис Энрике объявил заявку сборной Испании на матчи против Норвегии и Мальты
Луис Энрике / Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике определился с составом на ближайшие матчи отбора к Евро-2020.

 

К мартовским поединкам "Фурии Рохи" будет готовиться 23 игрока, список опубликовал официальный твиттер сборной Испании.

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Вратари: Де Хеа, Кепа, П. Лопес;

Защитники: Гайя, Альба, Бернат, Эрмосо, И. Мартинес, Рамос, С. Гомес, Навас;

Полузащитники: Роберто, Бускетс, Родри, Себальос, Фабиан, Парехо, Каналес;

Нападающие: Мората, Родриго, Асенсио, Муниаин, Хайме Мата.

Отметим, что в заявку не попал Иско из-за нехватки игрового времени, однако могут дебютировать сразу 7 игроков. Сборная Испании дома примет сборную Норвегии 23 марта, а со сборной Мальты встретится на выезде 26 марта.

Теги
Евро-2020 Мальта - Испания Испания Испания Луис Энрике Луис Энрике Испания - Норвегия
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