"Наша ціль – перемагати в кожній грі і набирати очки. Я цього хочу і намагаюся донести це до футболістів, щоб вони думали так само.

Луїс Енріке "пригрозив" збірній України зіркою АПЛ

Німеччина – потужна і першокласна команда. Вони будуть одними з фаворитів на чемпіонаті Європи, але ми збираємося його виграти. Мені подобається грати в Лізі націй, і я люблю працювати зі збірною", – цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України змагається разом із Німеччиною, Іспанією та Швейцарією в групі Ліги націй.

Україна – Швейцарія: анонс матчу Ліги націй