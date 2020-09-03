Луїс Енріке назвав фаворита Євро-2020
12:07 - Читать на русском
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке поділився очікування від матчу Ліги націй проти Німеччини.
"Наша ціль – перемагати в кожній грі і набирати очки. Я цього хочу і намагаюся донести це до футболістів, щоб вони думали так само.
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Німеччина – потужна і першокласна команда. Вони будуть одними з фаворитів на чемпіонаті Європи, але ми збираємося його виграти. Мені подобається грати в Лізі націй, і я люблю працювати зі збірною", – цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, збірна України змагається разом із Німеччиною, Іспанією та Швейцарією в групі Ліги націй.
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