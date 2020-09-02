"Перед приїздом в збірну Адама Траоре отримав сумнівний результат тесту. Є дуже мала ймовірність, що він зіграє з Німеччиною.

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До матчу з Україною він, можливо, буде готовий. Але ми б не хотіли ризикувати", – цитує слова Енріке Marca.

Нагадаємо, що гравець здав тест на COVID-19, який виявився позитивним. Таким чином Адама Траоре, який виступає за Вулверхемптон, ризикує пропустити прийдешні поєдинки – для нього це дебютний виклик у збірну.

Зазначимо, у вересні Іспанія зіграє два стартові матчі Ліги націй – виїзд в Німеччину відбудеться 3-го, а вже 6-го підопічні Енріке прийматимуть збірну Україну в Мадриді.

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