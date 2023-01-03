35-річний центрфорвард виступає за Антальяспор, з яким пов'язаний контрактом ще пів року. Але нещодавно його послуги запропонували Інтернасьйоналю, у якому Адріано розпочинав кар'єру.

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Як інформує GZH Colorado, керівництву команди не сподобалась така ідея, тому пропозицію відхилили, адже пріоритетом є молодий гравець. Також причиною стали величезні фінансові запити та сумніви щодо фізичних кондицій футболіста, враховуючи його вік.

Луїс Адріано грає у Туреччині вже майже рік. Футболку Шахтаря нападник одягав протягом 2007-2015 років (266 матчів та 128 голів).

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