Лучший бомбардир в истории Шахтера Луис Адриано предпочел бы вернуться в Бразилию.

35-летний центрфорвард выступает за Антальяспор, с которым связан контрактом еще полгода. Но недавно его услуги предложили Интернасьоналю, в котором Адриано начинал карьеру.

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Как информирует GZH Colorado , руководству команды не понравилась такая идея, поэтому предложение отклонили, ведь приоритетом является молодой игрок. Также причиной стали огромные финансовые запросы и сомнения по поводу физических кондиций футболиста, учитывая его возраст.

Луис Адриано играет в Турции уже почти год. Футболку Шахтера нападающий одевал в течение 2007-2015 годов (266 матчей и 128 голов).