Фуенлабрада домовилась про річну оренду воротаря Реала Дієго Альтубе, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Минулий сезон 21-річний голкіпер провів у дублі мадридського клубу Кастільї, де зіграв лише два матчі та пропустив три м'ячі. За даними ЗМІ, Реал отримає за цю угоду близько півмільйона євро.

Минулий сезон Сегунди Фуенлабрада завершила на 11-й сходинці.

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