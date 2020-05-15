Зідан жертвує сином заради Луніна – українець отримає нову роль після повернення в Реал

Голкіпер Реала Андрій Лунін може отримати чималу вигоду від рішення Зінедіна Зідана змінити воротарський склад команди.

Як стало відомо "Футбол 24", Люка Зідан близький до того, щоб наступний сезон розпочати в Альмерії. Зінедін Зідан особисто просуває перехід сина в клуб Сегунди, який очолює його давній друг і одноклубник по Реалу – Гуті Ернандес. Крім того, за Альмерію грає Енцо, старший брат Люки. Молодий голкіпер проводить сезон 2019/20 в оренді за Расінг, а влітку 2020-го його контракт з "вершковими" закінчується, тому він стане вільним агентом.

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Відхід Люки Зідана може посприяти тому, що Андрій Лунін стане безальтернативним дублером для Тібо Куртуа. Реал не планує викуповувати Ареола з ПСЖ, і українець матиме всі шанси, щоб закріпитися на Сантьяго Бернабеу після повернення з Ов'єдо.

Статистика Люки Зідана – 37 пропущених м'ячів в 29 матчах Сегунди, натомість Лунін витягав м'яч із сітки 10 разів у дев'яти матчах.

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