Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився думкою про капітанську пов'язку національної команди в Олександра Зінченка та про місце у воротах "синьо-жовтих".

"Чому Бущан став основним воротарем збірної України? Ігрова практика. Він основний воротар в клубі. Давайте хоча б візьмемо для прикладу Андрія Пятова. Грав би він – ми всі розуміємо, хто був би основним воротарем. Щоб грати в збірній, потрібно грати в клубі. Це перша причина, чому Жора – основний воротар.

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Чому Зінченко отримав капітанську пов'язку в збірній України? Його менталітет, активність за межами поля і на футбольному полі. Він один з небагатьох, хто розмовляє, підтримує, створює атмосферу, настрій. У нього є лідерські якості", – поділився Лунін в інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, що Шевченко вирішив довірити місце у воротах збірної України Георгію Бущану. На матчах відбору до ЧС-2022 за відсутності Ярмоленка капітанську пов'язку отримав Олександр Зінченко.

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