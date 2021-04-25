Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением о капитанской повязке национальной команды у Александра Зинченко и о месте в воротах "сине-желтых".

"Почему Бущан стал основным вратарем сборной Украины? Игровая практика. Он основной вратарь в клубе. Давайте хотя бы возьмем для примера Андрея Пятова. Играл бы он – мы все понимаем, кто был бы основным вратарем. Чтобы играть в сборной, нужно играть в клубе. Это первая причина, почему Жора – основной вратарь.

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Почему Зинченко получил капитанскую повязку в сборной Украины? Его менталитет, активность за пределами поля и на футбольном поле. Он один из немногих, кто говорит, поддерживает, создает атмосферу, настроение. У него есть лидерские качества", – поделился Лунин в интервью BurBuzz.

Напомним, что Шевченко решил доверить место в воротах сборной Украины Георгию Бущану. На матчах отбора к ЧМ-2022 в отсутствие Ярмоленко капитанскую повязку получил Александр Зинченко.

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