Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч проти Валенсії

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін включений до списку гравців на поєдинок 9 туру Ла Ліги проти Валенсії.

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно назвав футболістів, які можуть вийти на поле у поєдинку 9 туру чемпіонату Іспанії проти Валенсії, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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До списку потрапив і український голкіпер Андрій Лунін, який, втім, не має багато шансів вийти на поле у сьогоднішньому матчі. Раніше тренер заявляв, що основним воротарем команди є Іван Куельяр, а Лунін може отримати свій шанс у Кубку Іспанії.

Нагадаємо, після переходу в Леганес на правах оренди з Реала Лунін ще не зіграв жодної хвилини.

Матч Валенсія – Леганес розпочнеться о 17:15. Після 8 турів Леганес перебуває у зоні вильоту (18 позиція, 7 очок). Валенсія на 13 місці.

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