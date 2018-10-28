toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч проти Валенсії

20 жовтня 12:30 279 Читать на русском
Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч проти Валенсії
Андрій Лунін / фото: ФК Леганес

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін включений до списку гравців на поєдинок 9 туру Ла Ліги проти Валенсії.

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно назвав футболістів, які можуть вийти на поле у поєдинку 9 туру чемпіонату Іспанії проти Валенсії, повідомляє офіційний твіттер клубу.

"Ситуація Луніна – це ганьба": Леганес готовий платити штраф за "простій" українця – фанати Реала шаленіють від люті

До списку потрапив і український голкіпер Андрій Лунін, який, втім, не має багато шансів вийти на поле у сьогоднішньому матчі. Раніше тренер заявляв, що основним воротарем команди є Іван Куельяр, а Лунін може отримати свій шанс у Кубку Іспанії.

Нагадаємо, після переходу в Леганес на правах оренди з Реала Лунін ще не зіграв жодної хвилини.

Матч Валенсія – Леганес розпочнеться о 17:15. Після 8 турів Леганес перебуває у зоні вильоту (18 позиція, 7 очок). Валенсія на 13 місці.

Лунін може дебютувати в матчі з Райо Вальєкано, Реал поїде в Африку – результати жеребкування Кубка Іспанії

Іспанія9 турМесталья (Валенсія)

Валенсія - Леганес: Субота 20 жовтня 2018

Валенсія
Матч завершено
1 : 1
Леганес
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін Леганес Леганес Валенсія - Леганес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
    Іспанія — 20:171024 Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
21
год
:
41
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук