Лунин попал в заявку Леганеса на матч против Валенсии

Голкипер Леганеса Андрей Лунин включен в список игроков на поединок 9 тура Ла Лиги против Валенсии.

Наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино назвал футболистов, которые могут выйти на поле в поединке 9 тура чемпионата Испании против Валенсии, сообщает официальный твиттер клуба.

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В список попал и украинский голкипер Андрей Лунин, который, впрочем, не имеет много шансов выйти на поле в сегодняшнем матче. Ранее тренер заявлял, что основным вратарем команды является Иван Куэльяр, а Лунин может получить свой шанс в Кубке Испании.

Напомним, после перехода в Леганес на правах аренды из Реала Лунин еще не сыграл ни минуты.

Матч Валенсия – Леганес начнется в 17:15. После 8 туров Леганес находится в зоне вылета (18 позиция, 7 очков). Валенсия на 13 месте.

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