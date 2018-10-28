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Лунін може дебютувати в матчі з Райо Вальєкано, Реал поїде в Африку – результати жеребкування Кубка Іспанії

19 жовтня 15:11 1307 Читать на русском
Лунін може дебютувати в матчі з Райо Вальєкано, Реал поїде в Африку – результати жеребкування Кубка Іспанії
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Стали відомі результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії сезону 2018/19.

Найбільш цікавим випав жереб для Реала. Переможці Ліги чемпіонів зіграють проти клубу Мелілья, що представляє однойменне місто, розташоване на середземноморському узбережжі Африки.

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Чинний чемпіон і володар Кубка Іспанії Барселона зустрінеться з Культураль Леонес, а мадридський Атлетіко зіграє з Сант Андреу.

Леганесу, за який виступає Андрій Лунін, буде протистояти Райо Вальєкано. Нагадаємо, раніше наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно говорив, що українець зможе дебютувати за свою команду саме в матчах Кубка Іспанії.

Перші матчі відбудуться 30 жовтня – 1 листопада, матчі-відповіді – 4-6 грудня.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона Барселона Головне Атлетіко Атлетіко Андрій Лунін Андрій Лунін Леганес Леганес Кубок Іспанії
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