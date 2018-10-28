Лунін може дебютувати в матчі з Райо Вальєкано, Реал поїде в Африку – результати жеребкування Кубка Іспанії

Стали відомі результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії сезону 2018/19.

Найбільш цікавим випав жереб для Реала. Переможці Ліги чемпіонів зіграють проти клубу Мелілья, що представляє однойменне місто, розташоване на середземноморському узбережжі Африки.

"Ситуація Луніна – це ганьба": Леганес готовий платити штраф за "простій" українця – фанати Реала шаленіють від люті

Чинний чемпіон і володар Кубка Іспанії Барселона зустрінеться з Культураль Леонес, а мадридський Атлетіко зіграє з Сант Андреу.

Леганесу, за який виступає Андрій Лунін, буде протистояти Райо Вальєкано. Нагадаємо, раніше наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно говорив, що українець зможе дебютувати за свою команду саме в матчах Кубка Іспанії.

Перші матчі відбудуться 30 жовтня – 1 листопада, матчі-відповіді – 4-6 грудня.